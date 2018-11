Superclasico erneut abgesagt: Finale zwischen River Plate und Boca Juniors verschoben

Anzeige

Das Finale der Copa Libertadores zwischen den Stadtrivalen River Plate und Boca Juniors wird erneut abgesagt. Das teilte der südamerikanische Dachverband CONMEBOL am Sonntagabend mit. Das heiß erwartete Endspiel sollte eigentlich um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden. Wann das Final-Rückspiel nun ausgetragen soll, ist derzeit noch unklar. Im Raum steht eine Austragung am 2. Dezember, auch über den 8. Dezember - zehn Tage vor dem Halbfinale der Klub-WM, an der der Sieger der Copa teilnehmen würde, wird diskutiert. Boca-Präsident Daniel Angelici und River-Boss Rodolfo D'Onofrio treffen sich am Dienstag mit der CONMEBOL, um über einen neuen Termin zu beraten.

„Die Bedingungen sind nicht gleich und daher werden wir das Finale verschieben. Wir werden uns mit den Präsidenten von Boca Juniors und River Plate treffen, um eine Lösung zu finden. Aber das Spiel wird in jedem Fall ausgetragen", sagte Verbands-Präsident Alejandro Dominguez.

Zuvor forderten die Boca Juniors eine neuerliche Vertagung nach den schweren Ausschreitungen, die am Samstag zur Verlegung des Fußball-Spiels auf Sonntag geführt hatten. Der Verein beantragte bei der CONMEBOL, das Final-Rückspiel „unter gleichwertigen Bedingungen“ auszutragen. Diese Bedingungen seien zur Zeit nicht gegeben, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung auf der Webseite des Klubs aus Buenos Aires.

Scenes outside the Monumental nowpic.twitter.com/rOi7gYIl5g — Peter Coates (@golazoargentino) November 24, 2018

Heftige Krawalle vor geplantem Superclasico am Samstag

Mehrere Boca-Profis hatten bei Angriffen von River-Fans auf den Mannschaftsbus der Juniors am Samstag Schnittwunden erlitten und später über Atembeschwerden geklagt. Der Bus war unter anderem mit Steinen beworfen worden. Der CONMEBOL verlegte nach zweifacher Verschiebung das Spiel im Stadion von River Plate auf Sonntag (21 Uhr deutscher Zeit).

Die 66 000 Eintrittskarten für das Rückspiel um den Titel der südamerikanischen Champions League sind allesamt an River-Fans verkauft worden. Seit 2013 dürfen in ganz Argentinien wegen zahlreicher Gewalttätigkeiten keine Gästefans mehr ins Stadion. Vor dem Stadion war es am Samstag zu zahlreichen Zusammenstößen von Fans ohne Ticket mit der Polizei gekommen, bei denen 56 Menschen festgenommen wurden. Es waren 2100 Polizisten im Einsatz. Das Hinspiel im Boca-Stadion war 2:2 (2:1) ausgegangen.