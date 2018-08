Supercup: Alle Spiele, alle Sieger, alle Anekdoten

Nicklas Bendtner rettet Wolfsburg! Gegen Meister Bayern München liegen die Pokalsieger aus der Autostadt zunächst lange zurück, ehe der langjährige FC-Arsenal-Star in der 89. Minute zum 1:1 trifft - im anschließenden Elfmeterschießen verwandelt der Däne dann auch noch den entscheidenden Elfmeter zum 5:4. Für die Bayern und Pep Guardiola geht damit das dritte Supercup-Finale in Folge verloren. © 2015 Getty Images

Danach wird der Supercup unterbrochen - bis 2010. Seitdem steht der Wettbewerb unter der Obhut der DFL (vorher DFB). Doublesieger Bayern München trifft in der ersten Austragung seit 14 Jahren auf Vizemeister Schalke 04 - unter der Regie des DFB war in dieser Situation bisher der Pokalfinalist angetreten. Die Münchner gewinnen durch späte Treffer von Thomas Müller und Miroslav Klose mit 2:0 und sichern sich den ersten DFL-Supercup-Sieg. © 2010 Getty Images

Ein Jahr später glückt Werder Bremen gegen Bayern München die erste Titelverteidigung in der Geschichte des Wettbewerbs. Der Pokalsieger von der Weser schlägt die lange Zeit in Unterzahl spielenden Münchner nach Verlängerung mit 3:1. © imago/Fred Joch

Eine packende Begegnung liefern sich Werder Bremen und Bayer Leverkusen ein Jahr später: Bis kurz vor Schluss führt die Werkself nach einem Treffer von Andreas Fischer mit 1:0 - ehe Bernd Hobsch in der letzten Minute der Ausgleich für Werder gelingt. In der Verlängerung gehen die Norddeutschen dann ihrerseits in Führung, Ulf Kirsten sichert Leverkusen aber noch das Elfmeterschießen. Die ersten 13 Schützen verwandeln hier zunächst, dann pariert Oliver Reck den Schuss von Bayers Markus Happe und führt Bremen zum zweiten Supercup-Titel nach 1988. © imago sportfotodienst

1991 werden zum einzigen Mal in der Geschichte des Wettbewerbs Halbfinals ausgetragen, da nach der Wiedervereinigung auch die Ostdeutschen Klubs am "Gesamtsupercup" teilnehmen. So qualifizieren sich der westdeutsche Meister Kaiserslautern (2:1 gegen Ost-Meister Hansa Rostock) und der westdeutsche Pokalsieger Werder Bremen (1:0 gegen den Ost-Pokalfinalisten Eisenhüttenstädter FC Stahl) für das Finale, das die "roten Teufel" mit 3:1 für sich entscheiden. © imago sportfotodienst

Die dritte Auflage des Turniers kann 1989 erstmals der Pokalsieger für sich entscheiden: In einer spektakulären Partie kämpfen Horst Köppels Dortmunder den FC Bayern München unter Jupp Heynckes mit 4:3 nieder. Den entscheidenden Treffer erzielt Andy Möller in der 88. Spielminute. © Bongarts

Niko Kovac vor Pflichtspieldebüt gegen Ex-Klub Frankfurt

Wenn am Sonntag dann Rekordsieger Bayern München auf die Eintracht aus Frankfurt trifft, trifft auch Neu-Bayern-Coach Niko Kovac auf seinen Ex-Verein. Am 19. Mai hatte er dem FC Bayern - damals noch als Trainer der Eintracht - noch den DFB-Pokaltitel abgeluchst und die Hessen so für die Teilnahme am Supercup qualifiziert. In seinem ersten Pflichtspiel als Cheftrainer der Münchner kann er gegen seinen Ex-Klub aber schnell für Wiedergutmachung sorgen.