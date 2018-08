Supercup: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Der zweifache Torschütze aus dem Pokalfinale („Bruder, schlag die Ball lang!“) hatte sich nach den starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft in Russland in den Fokus verschiedener Topklubs, u. a. Manchester United und Bayern München, gespielt. „Es spricht für Eintracht Frankfurt, dass es uns gelungen ist, einen solchen starken Spieler, den man durchaus als Senkrechtstarter bezeichnen kann, zu halten. Ante wurde von einigen Topklubs umworben und hatte auch das eine oder andere wirtschaftlich bessere Angebot vorliegen“, kommentierte Fredi Bobic diese Personalentscheidung. Von den neu geholten Spielern konnten bislang weder der von AJ Auxerre verpflichtete Innenverteidiger Evan N‘ Dicka noch der für 3,5 Mio. Euro von Real Madrid losgeeiste Mittelfeldspieler Lucas Torro in den Testspielen überzeugen, insofern darf man auf die umformierte Eintracht-Mannschaft gespannt sein.

Mit großer Spannung erwartet man im ersten Supercup-Spiel in Frankfurt seit 30 Jahren – damals mit der Eintracht ebenfalls als Pokalsieger und Werder Bremen als Meister – natürlich auch die Rückkehr von Erfolgstrainer Niko Kovac (46). Der nun für den FC Bayern München arbeitende Berliner hatte die Frankfurter nach 30-jähriger Titel-Abstinenz am 19. Mai 2018 mit dem Sensations-Erfolg gegen die Bayern im Pokalfinale zur ersten Trophäe seit drei Jahrzehnten geführt. „Es ist definitiv ein besonderes Spiel für mich. Außerdem gibt es in Frankfurt etwas zu gewinnen. Der Supercup ist für mich ein wichtiger Titel“, sagte Kovac in der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Spiel. Zu seiner eigenen Situation meinte er: „Ich gehe davon aus, dass die Zuschauer nicht vergessen haben, was wir gemeinsamen geleistet haben. Mit dem Pokalsieg haben wir alles richtig gemacht.“