Süßes Foto: Cristiano Ronaldo zeigt seine Zwillinge

Schon kurz nach der Abreise vom Confed Cup präsentierte Cristiano Ronaldo der Welt seine Neugeborenen. Mit geschlossenen Augen lagen die Zwillingen in den Armen des Weltfußballers. "Ich bin so glücklich, dass ich die beiden neuen Lieben meines Lebens halten kann", schrieb Ronaldo unter das von ihm veröffentlichte Foto.

Ronaldo verließ Team am Donnerstagmorgen

"Ich war im Dienst der Nationalmannschaft, wie immer mit Körper und Seele, auch wenn ich wusste, dass meine beiden Kinder geboren worden sind", schrieb der 32-Jährige in der Nacht zu Donnerstag via Facebook. "Ich bin sehr glücklich, dass ich erstmals bei meinen Kindern sein kann." Ein Sprecher bestätigte auf Anfrage, dass Ronaldo nicht mit der Seleção nach Moskau fliegen werde, wo am Sonntag das Spiel um Platz drei stattfindet. Stattdessen verließ er das Team direkt nach dem Frühstück am Donnerstagmorgen.