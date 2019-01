SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Willkommen zurück, ,,Fußballgott" - Alexander Meier (36), spektakulärer Winter-Neuzugang des FC St. Pauli, meldet sich in der Partie SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli am Dienstag (20.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) in der 2. Liga zurück. Der Bundesliga-Torschützenkönig von 2015 hat bei Eintracht Frankfurt im Sommer 2018 keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Meier, ein gebürtiger Niedersachse aus Buchholz, spielte bereits 2001/2002 für die ,,Kiez-Kicker" in der ersten und 2002/2003 in der 2. Bundesliga. In Diensten der Frankfurter Eintracht wurde der 1,96 m große Offensiv-Allrounder 2012 auch Torschützenkönig im Fußball-Unterhaus.

St. Pauli gewann das Hinspiel am Millerntor mit 2:0, konnte aber am Böllenfalltor in Darmstadt in sieben Begegnungen noch nie gewinnen. Das erste Gastspiel des Hamburger Stadtteilklubs gab es am 9. März 1985, damals in der 2. Liga. Die Paulianer verloren mit 1:3. Der Heimerfolg war der erste Sieg für Pauli gegen die ,,Lilien" seit 1992. ,,Wir freuen uns nach der kurzen Winterpause auf diese Partie", sagt Markus Kauczinski, ,,eine richtige Pause war das ja nicht und in Darmstadt, am Böllenfalltor, herrscht immer eine tolle Atmosphäre." Insbesondere am 34. Spieltag 2014/2015 war dies der Fall, als Tobias Kempe Darmstadt mit einem Freistoßtor zum 1:0 gegen St. Pauli in die 1. Bundesliga schoss...