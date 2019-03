Dedensen-Trainer vergleicht Betrugsfall mit Uli Hoeneß - "Er hat eine zweite Chance verdient"

„Es gab für ihn keinen Plan B, gleichzeitig wollte er aber seinen gewohnten Lebensstandard halten“, sagte Verteidiger Neumann dem SPORT BUZZER. Mithilfe seiner Freundin, die bei einer Versicherung arbeitet, fälscht er Überweisungsträger und schafft so rund 60 000 Euro zur Seite. Zudem beantragt er mit gefälschten Dokumenten Kredite, zweimal in Höhe von 30 000, einmal in Höhe von 58 000 Euro.

Vor dem Landgericht Hannover muss sich derzeit ein 27-Jähriger wegen Betruges verantworten, der in seiner Jugend als großes Fußballtalent galt. Markus V. kam nach Angaben seines Anwalts Marco Neumann bereits als 15-Jähriger ins Fußballinternat von Stoke City, wurde dann in der Jugend vom FC St. Pauli und von Eintracht Braunschweig verpflichtet. Als der Traum einer Profikarriere nach einer Verletzung platzte, geriet V. auf die schiefe Bahn.

Markus V. gesteht Taten

Markus V. wurde überführt, während er noch wegen ähnlich gelagerter Betrugsdelikte auf Bewährung war. Im Vorfeld der Verhandlung von Freitag hatte sich der Verteidiger des Angeklagten mit dem Gericht verständigt. Markus V., der bis zu seiner Verhaftung im Oktober 2018 für den SV Dedensen in der Kreisliga 2 auflief und dort in einer Saison 74 Tore erzielte, sollte reinen Tisch machen und alle ihm zur Last gelegten Taten gestehen. Im Gegenzug soll er für seine neuerlichen Betrügereien vier Jahre und sechs Monate in Haft. „Über die mögliche Verständigung soll voraussichtlich am 21. März entschieden werden“, sagt Strafverteidiger Neumann.