SV Kandelin bleibt am Grimmener SV II dran

Bergen. Der SV Kandelin hat seine beeindruckende Serie von Kreisoberliga-Spielen ohne Niederlage fortgesetzt. Am Sonnabend gewann der SVK bei der SG VfL Bergen II/SV Putbus mit 3:2. Mit dem dritten Sieg in Folge sind die Kandeliner nach acht Spielen nun seit dem zweiten Spieltag unbesiegt.

Zu Beginn des ersten Durchgangs passierte wenig. Es dauerte bis zur 33. Minute, ehe die Gäste das erste Mal jubeln durften. Andreas Abs brachte Kandelin in Front. Doch kurz vor der Pause glich Michael Harloff zum 1:1-Halbzeitstand aus (42.). Nach dem Seitenwechsel trumpfte Justin Obuba auf. Das Eigengewächs brachte seine Farben mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (53., 67.). Dem Rügener Christian Koch blieb in einer hart geführten Partie mit neun Verwarnungen nur noch der Treffer zur Ergebniskosmetik (88.).

Grimmener SV II gewinnt Spitzenspiel in Sassnitz

Damit bleibt Kandelin punktgleich mit der Reserve des Grimmener SV (19 Punkte) auf den Aufstiegsrängen. Vier Zähler dahinter wartet der TSV Sagard, der ein Spiel weniger absolviert hat, in Lauerstellung. Am kommenden Sonnabend gastiert der TSV Wustrow in Kandelin.