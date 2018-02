SV Putbus gewinnt in Bergen

Bergen. Beim Fußballturnier des SV Neuenkirchen in Bergen setzte sich nach einem langen Tag der SV Putbus gegen die Konkurrenz durch. Im Finale gegen den Gastgeber SV Neuenkirchen konnte sich in der regulären Spielzeit kein Team durchsetze. und nach einem umkämpften 0:0 musste die Entscheidung im Neun-Meter- Schießen fallen. Dort bewiesen die Spieler des SV Putbus die besseren Nerven und gewannen mit 2:0. Somit steht der Wanderpokal für den Town und Countryhaus Cup ab sofort für ein Jahr in der Fürstenstadt.