SV Sandhausen gegen Hamburger SV live im TV, Online-Stream und im Ticker schauen

Eine miserable zweite Halbzeit gegen Holstein Kiel (0:3) genügte, um die Euphorie beim HSV komplett einzubremsen. Der erstmals abgestiegene Liga-Dino zeigte bei seiner Zweitliga-Premiere vor allem in der Verteidigung große Schwächen und geht nun als Tabellenletzter in die Partie SV Sandhausen gegen Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ). Eine einmalige Konstellation in der mehr als 125-jährigen HSV-Vereinsgeschichte.

Die Hamburger landeten zwei Tage vor der Partie in der Kurpfalz noch einen spektakulären Transfer. Innenverteidiger Leo Lacroix (26) vom französischen Rekordmeister AS St. Etienne kommt auf Leihbasis bis Saisonende nach Hamburg. Der 1,97 m Hüne, mit dem FC Basel im letzten Jahr gegen den englischen Meister Manchester City im Einsatz, kann dank seiner Kopfballstärke und hohem Tempo im Spielaufbau eine Soforthilfe für den HSV sein. Die jungen Rick van Drongelen und David Bates wirkten gegen Kiel in der Defensivarbeit überfordert. Ob der Schweizer Lacroix in Sandhausen direkt in der Startelf steht, wollte HSV-Trainer Christian Titz (47), Kurpfälzer mit Sandhausen-Vergangenheit, in der abschließenden Pressekonferenz noch offen lassen: „Wir wollen das Abschlusstraining abwarten.“

SVS-Trainer Kenan Kocak (37) warnte trotz des 0:3-Fehlstarts gegen Kiel vor dem angeschlagenen Gegner aus dem Norden: „Ich habe am ersten Spieltag keine schlechte Hamburger Mannschaft gesehen, wie es derzeit in vielen Medien dargestellt wird. Der HSV hat eine klare Idee und neben Plan A auch die Pläne B und C im Köcher. Leider müssen wir die Ausfälle von Karim Guede und Nej Daghfous hinnehmen. Beide waren wichtige Bausteine in den Planungen.“ Der HSV muss in seinem ersten Zweitliga-Spiel auf Kapitän Aaron Hunt (31, muskuläre Probleme) verzichten. Der SV Sandhausen geht mit einer 1:3-Hypothek aus dem ersten Spieltag in Fürth in die Partie. Gewinnen die Kurpfälzer, die in der Vergangenheit im BWT-Stadion am Hardtwald insbesondere gegen favorisierte Gegner zu gefallen wussten, bleibt der HSV in jedem Fall Tabellenletzter. „Sandhausen spielt seit langem eine gute Rolle in der 2. Bundesliga. Sie haben einen sehr guten jungen Trainer. Wir werden auf einen sehr gut vorbereiteten Gegner treffen, der diszipliniert verteidigen wird“, sagte der ehemalige SVS-Jugendspieler und jetzige HSV-Coach Christian Titz am Freitag.