SV Werder Bremen in Noten: Die Einzelkritik zum Triumph über Wolfsburg

Josuha Guilavogui: Kam in der ersten Halbzeit häufig zu spät in die Zweikämpfe, der sonst so zweikampfstarke Franzose konnte so dem Spiel keine Impulse verleihen, zudem hatte er vor dem 0:2 Pech, als sein Klärungsversuch bei Kainz landete. - Note 5. © imago/Darius Simka