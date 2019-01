Ex-BVB-Chefscout Sven Mislintat verlässt Arsenal - Wechsel zum FC Bayern?

Nach nur einem Jahr hat der frühere BVB-Kaderplaner Sven Mislintat den FC Arsenal wieder verlassen. Das bestätigte der FC Arsenal auf seiner Homepage. Zum 8. Februar erfolgt die offizielle Trennung zwischen dem Premier-League-Klub und seinem deutschen "Head of Recruitment", der erst seit Ende 2017 im Amt war. Nach einem Bericht der britischen Zeitung The Independent hat der deutsche Meister FC Bayern Interesse an dem 46-Jährigen.