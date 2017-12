Sven Ulreich verletzt: FC Bayern muss auf Tom Starke setzen

Damit steht Oldie Tom Starke im Kasten gegen die Hessen, auf der Bank sitzt U19-Torwart Ron-Thorben Hoffmann. Der 18-Jährige spielt üblicherweise in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest (auch gegen die Frankfurter U19) und der UEFA Youth League. Starke hatte seine Karriere am Ende der vergangenen Saison eigentlich beendet, war nach der Verletzung von Neuer (Mittelfußbruch) aber ins Aufgebot der Bayern zurückgekehrt.

Auch der etatmäßige Ersatztorwart Christian Früchtl fehlt den Bayern aktuell. Der Youngster musste sich am Freitag einer Operation am Spann unterziehen und wird wie Neuer länger ausfallen. Zuvor hatte er einen Bänderriss erlitten.

Was hat Sven Ulreich?

Ulreich verletzte sich beim Audwärmen an den Adduktoren. Der 29-Jährige hatte Neuer in den vergangenen Monaten bravourös vertreten und gilt im kommenden Jahr als kommender Stammtorwart bei einem anderen Profiverein - denn an einem fitten Neuer ist natürlich kein Vorbeikommen. Der gebürtige Schorndorfer erwies sich zuletzt als sicherer Rückhalt, kassierte in bislang zwölf Bundesliga-Spielen gerade einmal neun Gegentore.