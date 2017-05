Hannover führt, Braunschweig liegt zurück! Die 2. Bundesliga im Liveticker

Hannover 96 und Eintracht Braunschweig liefern sich im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga weiter ein spannendes Fernduell. Am vorletzten Spieltag empfängt Hannover am Sonntag um 15.30 Uhr den Tabellenführer VfB Stuttgart. Die Schwaben können mit einem Sieg den Aufstieg bereits perfekt machen.

Hannover hat in der Tabelle auch noch Braunschweig vor sich, da die Eintracht als Zweiter das um einen Treffer bessere Torverhältnis aufweist. Die Braunschweiger gastieren am Sonntag um 15.30 Uhr bei Arminia Bielefeld. Für die Gastgeber geht es noch um den Klassenverbleib.

Der VfB Stuttgart kann bei 96 die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen. Gewinnt die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf gegen die Niedersachsen, hat sie einen der beiden ersten Tabellenplätze in der 2. Bundesliga sicher. Rang eins und zwei berechtigen zum direkten Aufstieg. Der Drittplatzierte muss in der Relegation antreten. Auch im Falle eines Unentschiedens gegen Hannover kann der VfB bereits aufsteigen. Dazu muss dann aber Verfolger Braunschweig seine Partie in Bielefeld verlieren. Am letzten Spieltag empfängt der VfB die Würzburger Kickers.