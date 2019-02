Taktikwettstreit mit Geheimbotschaften zwischen Rangnick und Nagelsmann

Leipzig. Ein (vorerst) letztes Mal standen sich Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann am Montagabend als Trainer gegenüber. Beim 1:1(0:1) zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim erwischte Nagelsmann nicht nur wegen des Führungstreffers durch Andrej Kramarić den deutlich besseren Start. Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierte sich seine Mannschaft passsicher und hellwach, sodass RB nur selten ins gefährliche Umschaltspiel kam.

Rangnick korrigiert bereits nach einer halben Stunde

Anfangs setzte Rangnick etwas überraschend auf eine defensive Dreierkette, in deren Mitte Stefan Ilsanker den Vorzug vor Tyler Adams bekam – eine Entscheidung, die der RB Coach teilweise noch vor der Halbzeit korrigieren musste. Weil Leipzig im Zentrum mit Diego Demme als einzigen defensiven Mittelfeldspieler gegen die aggressiven und schnellen Hoffenheimer um Brasilianer Joelinton überhaupt keinen Zugriff bekam, wechselte Rangnick per Zettelnachricht an Briefträger Marcel Halstenberg die Grundordnung.

Zweite Halbzeit geht an RB

Es sollte nicht die letzte Aufgabe sein, die dem 31-Jährigen von seinem künftigen Sportdirektor gestellt wurde: "In der Kabine stellte sich dann die Frage, ob Ralfs Mannschaft wieder mit einer Raute kommt, aber es wurde etwas Anderes", erläuterte Nagelsmann. RB-Coach Rangnick brachte nach der Pause Tyler Adams für Ilsanker und wechselte in das zuletzt häufig erfolgreiche 4-2-2-2. Dem Spiel gab er so wieder eine Wendung und analysierte später: "Ab dann haben wir geschafft, was uns in der ersten Halbzeit nicht gelungen ist, nämlich Hoffenheim in die Duelle zu zwingen."