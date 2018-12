Mehr schlappe Phasen: Die TSV Hannover-Burgdorf unterliegt auch beim Bergischen HC

Dem Löwen, Maskottchen der Gastgeber, hatte der BHC ein aufblasbares Weihnachtsmannkostüm übergestülpt. Das wirkte schlaff, zum Spiel kam er jedoch groß aufgepumpt zurück und verteilte Süßigkeiten. Dabei flog ihm glatt das Ventil weg – er war wieder platt. Und so wechselten sich auch bei beiden Teams pralle und schlappe Phasen ab. Nach gutem Beginn mit 4:2-Führung leisteten sich die Recken zu viele Anspielfehler und verpassten eine höhere Führung.

In der Wuppertaler Uni-Halle konnte Recke Timo Kastening wieder lächeln beim Aufwärmen mit Torge Johannsen. Ein wenig gequält wirkte das aber schon. Immerhin war der Rechtsaußen im Abschlusstraining Domagoj Srsen auf den Fuß getreten und umgeknickt. „In dieser Saison passiert uns eben alles, wovon wir in der letzten verschont geblieben sind“, sagte der 23-Jährige schulterzuckend. Dass er mitspielen konnte, entschied er kurz vor Anwurf. Die Bundesligapartie beim Bergischen HC verlor die TSV Hannover-Burgdorf dennoch mit 22:25 (13:14).

Dass er nicht für den am Donnerstag in Barsinghausen beginnenden WM-Lehrgang nominiert worden war, war ihm nur insofern anzumerken, dass er sich mit dieser Leistung aufdrängte. Ärgerlich aus Sicht der Hannoveraner: Veit Mävers verwarf einen von zwei Siebenmetern, den Youngster hatte Trainer Carlos Ortega für die Strafwürfe erneut das Vertrauen geschenkt.

Wie schon zuletzt gegen Göppingen stimmt vor allem der Einsatz: Linksaußen Cristian Ugalde fiel bei einer Abwehraktion auf den Zeitnehmertisch, Kastening humpelte nach seinem Tor zum 6:6 eine Weile. Der überragende Kai Häfner sorgte dafür, dass die Gäste zur Halbzeit nicht vorentscheidend zurückfielen. Auf den Routinier war Verlass, ihn bekamen die Löwen nicht in den Griff. Er glich zum 10:10 aus, als Ilija Brozovic eine Zeitstrafe verbüßte.

Mävers durfte nach dem Wechsel aber erneut ran und traf dreifach von der Siebenmeterlinie. So blieb die TSV dran, obwohl in der Abwehr nach wie vor zu viele Fehler passierten. Als die Recken dann eine Phase doppelter Überzahl nicht nutzten, fielen sie auf 17:21 zurück. Torwart Urban Lesjak (neun Paraden), der keine schlechte Partie machte, trommelte vor Wut an den Pfosten und auf die Bank, er schrie – es half nichts.

Veit Mävers scheitert

Nach dem Tor zum 18:22 brachte Ortega den siebten Feldspieler. Auf 21:23 kam Hannover heran, als Mävers sich erneut versuchen durfte und scheiterte (56. Minute). Im Gegenzug traf der BHC zum 24:21. Als sich der erneut mit Rückenbeschwerden aufgelaufene Morten Olsen einen leichten Fehlpass leistete, verfehlten die Gastgeber das leere Tor. Ein fragwürdiges Stürmerfoul gegen Häfner später machten die Löwen dann alles klar.