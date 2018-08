Ottmar Hitzfeld macht den Bundesliga-Check: 18 Teams, 18 Thesen

Am Freitagabend eröffnet Meister Bayern München in der heimischen Allianz Arena gegen die TSG Hoffenheim die 56. Bundesliga-Spielzeit. Zeit, die 18 Mannschaften etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Für das SPORTBUZZER-Sonderheft zur neuen Saison (am Freitag als Beilage in vielen deutschen Tageszeitungen und hier als Download erhältlich) hat Ottmar Hitzfeld, der als Trainer sieben Mal die deutsche Meisterschaft gewann, genau das getan und alle Teams eingeschätzt.