Tedesco greift durch: Benedikt Höwedes nicht mehr Kapitän des FC Schalke 04!

RB Leipzig: Schon in der vergangenen Saison vertrat Innenverteidiger Willi Orban (24) RB-Ikone Dominik Kaiser als Skipper. Jetzt machte Trainer Ralph Hasenhüttl den Mann mit der markanten schwarz-rot-goldenen Binde zum festen Spielführer, entmachtete so Kaiser. Hasenhüttl: "Willi hat eine große Akzeptanz in der Mannschaft. Er geht immer voran und steht für die Philosophie unseres Vereins." Einen Stellvertreter gibt es vorerst nicht. © imago