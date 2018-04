Tedesco zum FC Bayern? Heidel: "Darüber würde er nicht nachdenken"

Mit dem FC Schalke 04 spielt Trainer Domenico Tedesco eine blitzsaubere Saison. Der Newcomer des Jahres in der Bundesliga steht nach 29 absolvierten Spieltagen auf dem zweiten Platz, liegt einen Punkt vor dem BVB - und trifft mit S04 am kommenden Sonntag im Revierderby auf die Schwarz-Gelben. Die starke Debütsaison des jungen Trainers weckt allerdings auch Begehrlichkeiten.

Unter anderem sucht ja der FC Bayern einen neuen Trainer. Doch S04-Manager Christian Heidel, der den erst 32-jährigen Tedesco vor der Saison von Erzgebirge Aue in den Ruhrpott holte, glaubt nicht nur wegen Tedescos noch bis 2019 laufenden Vertrags nicht an einen vorzeitigen Abschied aus Gelsenkirchen - schon gar nicht zum FCB. "Er wird langfristig bleiben – Punkt. Ich hatte Trainer immer langfristig, außer – um es klar zu sagen – ich war nicht überzeugt von ihnen", erklärte Heidel in einem Interview mit t-online.de.