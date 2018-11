Tempo statt Tiki-Taka: Hannover 96 punktet mit neuer Taktik

„Unsere Philosophie ist es, gepflegten Fußball zu spielen. Sonst hätten wir ein Football-Team zusammengestellt“, erklärte 96-Manager Horst Heldt vorm wichtigen Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. Dabei klappt es ohne Ball so viel besser. Beim folgenden 2:1-Erfolg vor einer Woche hatten die 96-Profis läppische 30 Prozent Ballbesitz – und hebelten Wolfsburg trotzdem aus. Mit Tempo statt Tiki-Taka.

Ex-Profi Sidka: "Ballbesitz ist out"

Wenig Ballbesitz, endlich Punkte? Zumindest im Niedersachsenduell klappte es mit diesem (w)irren Credo bestens. Ob das bei den nächsten Spielen in Gladbach (25. November) und zu Hause gegen Hertha BSC (1. Dezember) genau so funktioniert? Gut möglich, findet der frühere Berliner Profi Wolfgang Sidka. „Ballbesitzfußball ist nämlich out. Das hat spätestens die WM gezeigt“, urteilt der langjährige Bundesliga-Spieler und -Trainer. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen der FC Barcelona mit Tiki-Taka und gefühlten 95 Prozent Ballbesitz den Weltfußball dominierte und inspirierte.