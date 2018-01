Tennis: Australian Open mit Kerber gegen Vekic live im TV und im Stream schauen

Live im TV und im Stream: Die deutsche Damentennis-Hoffnung Angelique Kerber ist in Runde zwei im Einsatz. So könnt Ihr das Match live sehen.

Tennis-Legende Boris Becker (50) ist bei den Australian Open in Melbourne, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, im Dauer-Einsatz. Der zweimalige Herren-Sieger moderiert beim ausführenden Sender Eurosport und traut vor allem der deutschen Damentennis-Hoffnung Angelique Kerber eine Menge zu. „Angie Kerber“, so Becker über die noch 29-jährige Kielerin, „kann uns alle positiv überraschen. Mich hat schwer begeistert, wie sie die vier Matches in Perth ohne Satzverlust gewonnen hat. Angie hat das Turnier vor zwei Jahren gewonnen, das ist noch nicht so lange her.“ Kerber feierte 2016 in Australien ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Nach dem souveränen Start gegen Anna-Lena Friedsam aus Neuwied (6:0; 6:4) geht es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1 Uhr deutscher Zeit) für Kerber gegen die Kroatin Donna Vekic. Sie bezwang in Runde eins die Japanerin Nao Hibino mit 7:5 und 6:3. Die 21-jährige Kroatin gewann zuletzt 2017 in Nottingham ein Turnier, steht an Nr. 52 der WTA-Weltrangliste.

Julia Görges ärgert sich. © dpa

Für Angelique Kerber hat das Match im Melbourne Park eine pikante Note. Zum einen kann sie sich zum 30. Geburtstag selbst mit dem Einzug in die nächste Runde beschenken, zum anderen trifft sie mit Torben Beltz auf ihren ehemaligen Trainer. Gemeinsam mit ihm gewann sie zwei Grand-Slam-Titel und holte 2014 in Rio die Silbermedaille. Seine Tipps für Vekic, die mit einer 2:2-Bilanz im Jahr 2018 ins Match geht, dürften gegen eine Angie Kerber in Bestform jedoch nicht genügen. Kerber legte im noch jungen Jahr 2018 ein überragendes 10:0-Ergebnis hin. „Es ist egal, gegen welche Spielerin oder welchen Trainer es geht. Wichtig ist nur, dass ich mich auf mich selbst konzentriere“, sagte Kerber nach ihrem Auftaktsieg gegen Friedsam.

Wie sehe ich Australian Open mit Kerber gegen Vekic im TV?

Der Sport-Kanal Eurosport zeigt die Spiele der Australian Open bis 2021 live und exklusiv. Die Partie der Australian Open mit Kerber gegen Vekic ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 1 Uhr deutscher Zeit zu sehen. Tennis-Legende Boris Becker führt neben Birgit Nössing täglich ab 7 Uhr durch die Sendung und blickt dann in „Matchball Becker“ noch einmal auf die Partien der deutschen Spieler und Spielerinnen. Zu den Reportern gehört Matthias Stach. Auch auf dem Pay-TV-Kanal Eurosport 2 gibt es die Australian Open live. Je nach Ausgangslage, können besonders spannende Spiele hier flexibel übertragen werden. Eurosport 2 kann in diversen Sender-Paketen, u. a. bei Kabel Deutschland und bei Sky, gebucht werden.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann die Spiele der Australian Open bei Eurosport auch im kostenlosen Live-Stream verfolgen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Mit dem Eurosport Player kannst du während des Turniers auf bis zu 16 Plätzen gleichzeitig dabei sein und zwischen den einzelnen Partien hin- und her wechseln. Dieses Angebot erfordert allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

