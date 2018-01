Tennis: Australian Open mit Zverev gegen Gojowczyk live im TV und im Stream schauen

In der Hisense Arena, dem zweitgrößten Tennisstadion im Melbourne Park mit 9.500 Zuschauerplätzen wird das Spiel gegen den Münchner Gojowczyk für den Mit-Favoriten Zverev zum ersten Prüfstein. Gojowczyk ist in Top-Form, gewann gegen Michail Kukuschkin (Kasachstan) 6:3, 6:3, 6:1. Zverev hatte gegen den Italiener Thomas Fabbiano (28) bei 6:1, 7:6 und 7:5 ebenfalls selten Probleme. Zverev gehört zu den Turnierfavoriten. „Er ist verletzungsfrei und bis in die Haarspitzen motiviert“, glaubt Tennis-Legende Boris Becker (50), 1991 und 1996 Sieger bei den Australian Open.

Nachdem das Duell Hamburg gegen München auf dem Tennis-Court von Melbourne feststand, wählte der 20-Jährige Zverev einen kuriosen Vergleich: „Ich hoffe, es wird nicht so wie bei HSV gegen Bayern, dann sieht es für mich nicht so gut aus.“ In der Fußball-Bundesliga sind die Münchner dem „Dino“ seit Jahren um Längen voraus…

Dass sich mit den US-Amerikanern Jack Sock und John Isner bereits zwei Mit-Favoriten aus dem Turnier verabschiedet haben, wertet Zverev, acht Jahre jünger als sein Gegner Gojowczyk, nicht unbedingt als gutes Zeichen: „Bei den US Open waren auch viele raus und was hat es mir genützt? Ich bin in der zweiten Runde selber rausgeflogen.“ Anders als etwa Nowak Djokovic oder Stan Wawrinka durfte Zverev in der ersten Runde auf dem Court der Rod Laver Arena antreten, wo an sich beim Turnier in „Down Under“ nur die ersten vier der Setzliste spielen.