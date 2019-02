Tennis-Legende Boris Becker genervt von Fußball-Berichterstattung: "Das ist nicht fair"

"Unser Sport ist im Aufwind. Ich denke aber, es wird in Deutschland immer noch zu viel über Fußball berichtet. Das ist nicht immer fair", sagte er in einem Interview mit Bild. Dabei kann vor allem Alexander Zverev, der in Frankfurt gegen Ungarn zum deutschen Team gehört, zu einem echten Superstar werden. "Er hat alle Qualitäten, ein ganz großer Davis-Cup-Spieler zu werden. Einige in seinem Alter wollen nicht Davis Cup spielen, das ist bei ihm anders. Er ist die Nr. 3 der Welt und ATP-Weltmeister", sagte Becker.