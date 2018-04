Deutschland raus: Kohlscheiber verliert Fünf-Satz-Drama im Davis Cup

Anzeige

Deutschlands Tennis-Herren haben den Einzug ins Halbfinale des Davis Cups ganz knapp verpasst. Das deutsche Team musste sich am Wochenende in Valencia gegen Spanien mit 2:3 geschlagen geben und wartet damit weiter auf den ersten Einzug in die Vorschlussrunde seit 2007. Im entscheidenden fünften Spiel verlor Philipp Kohlschreiber am Sonntag gegen David Ferrer in einem dramatischen Fünfsatzkrimi mit 6:7 (1:7), 6:3, 6:7 (4:7), 6:4, 5:7. Die Partie im Hexenkessel Stierkampfarena dauerte 4:51 Stunden. Zuvor hatte Alexander Zverev das Spitzenduell gegen Rafael Nadal klar in drei Sätzen verloren. Die 2:1-Führung nach dem Doppel am Samstag war damit dahin.

Ladies and gentlemen... Your #DavisCup semifinalists.



See you in September 😄 pic.twitter.com/2eZZHPN13B — Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018

Kohlschreiber und Ferrer schenkten sich in ihrem Marathonmatch von Beginn an nichts. Die Partie hatte alles, was ein dramatisches Spiel im Davis Cup ausmacht: Lange Ballwechsel, ständige Führungswechsel, eine Unterbrechung wegen Blitz und Donner, zwischenzeitliche kleine Windhosen auf dem Platz - es war eine dieser Begegnungen, die den traditionsreichen Mannschaftswettbewerb so besonders machen. Schon der erste Durchgang dauerte mehr als eine Stunde, ehe Ferrer den Tiebreak deutlich mit 7:1 gewann. Doch Kohlschreiber, am ersten Tag gegen Nadal noch ohne jede Chance, zeigte großes Kämpferherz und kam so zurück in die Partie. Mit 6:3 holte er den zweiten Abschnitt.

Danach ging der Abnutzungskampf zwischen den beiden munter weiter. Zwei Mal lag Kohlschreiber ein Break vorne und schlug beim 5:4 sogar zum Satzgewinn auf. Doch Ferrer, der große Kämpfer, ließ sich nicht abschütteln. Hatte sich der Lokalmatador am Freitag noch gegen Zverev relativ wehrlos in sein sportliches Schicksal ergeben, rannte er jetzt um jeden Ball. Mit einem Netzroller beim Satzball sicherte er sich den dritten Durchgang im Tiebreak.

Die 10 bestbezahltesten Tennis-Profis 10. Platz - Tomas Berdych. Preisgeld insgesamt: 28.683.100 US-Dollar. Der Tscheche konnte bislang noch keinen Grand-Slam-Titel holen, gewann aber bereits zwei Mal den Davis Cup. © Rooney / Getty 9. Platz - David Ferrer. Preisgeld insgesamt: 30.915.800 US-Dollar. Der Spanier wird seit dem Jahr 2000 in der Tennis-Weltrangliste aufgeführt. Seine größten Erfolge waren drei Siege beim Davis Cup. © Kanaris / Getty 8. Platz - Stanislas Wawrinka. Preisgeld insgesamt: 30.955.500 US-Dollar. "Stan the man", wie seine Fans ihn liebevoll nennen, wurde zum Schweizer des Jahres 2013 gewählt. Er konnte bislang drei Grand-Slam-Titel gewinnen. © Barbour / Getty 7. Platz - Marija Scharapowa. Preisgeld insgesamt: 37.029.476 US-Dollar. Im Jahr 2016 wurde Scharapowa positiv auf Doping getestet und für 15 Monate gesperrt. Seit ihrer ersten Profisaison im Jahr 2001 konnte sie 5 Grand-Slam-Turniere gewinnen. © Rooney / Getty 6. Platz - Venus Williams. Preisgeld insgesamt: 39.900.489 US-Dollar. Die ältere Schwester von Serena Williams ist bereits seit 1994 Profi. Sie gewann bisher sieben Grand-Slam-Turniere. © Brunskill / Getty 5. Platz - Andy Murray. Preisgeld insgesamt: 60.807.600 US-Dollar. Der Brite ist der einzige Tennisspieler der Welt, der zweimal in Folge Olympiagold im Einzel gewann. © Brunskill / Getty 4. Platz - Serena Williams. Preisgeld insgesamt: 84.463.131 US-Dollar. Die US-Amerikanerin gilt als die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten. Seit ihrer ersten Profisaison 1995 konnte sie 23 Grand-Slam-Titel gewinnen. © Spencer / Getty 3. Platz - Rafael Nadal. Preisgeld insgesamt: 94.936.800. Für viele Experten ist Nadal der beste Sandplatzspieler aller Zeiten. Er gewann bisher 16 Grand-Slam-Titel. © Dodge / Getty 2. Platz - Novak Djokovic. Preisgeld insgesamt: 109.995.000 US-Dollar. Der Serbe war der erste Tennisspieler, der die Marke von 100 Millionen US-Dollar Preisgeld überschritten hat. © Spencer / Getty 1. Platz - Roger Federer. Preisgeld insgesamt: 115.542.000 US-Dollar. Der 20-malige Grand-Slam-Champion aus der Schweiz ist mit seinen 36 Jahren die älteste Nummer Eins der Tennis Weltrangliste. © Denholm / Getty

Doch Kohlschreiber blieb erstaunlich ruhig und wartete auf seine Chance. Beim Stand von 5:4 erspielte er sich die ersten Breakbälle im vierten Durchgang überhaupt und nutzte gleich den ersten zum Gewinn des vierten Satzes. Es passte zu dieser verrückten Partie, dass er wie Ferrer im Abschnitt zuvor beim Satzball von einem Netzroller profitierte. Doch das Momentum ging schnell wieder auf Ferrers Seite, dem sofort ein Break gelang. Kohlschreiber gab zwar weiter alles, am Ende reichte es aber nicht ganz. Zuvor war Zverev im Spitzenduell mit Nadal völlig chancenlos gewesen. Nachdem das Doppel Tim Pütz und Jan-Lennard Struff Deutschland am Samstag mit einem Sieg im dramatischen Fünfsatzkrimi gegen Feliciano und Marc Lopez 2:1 in Führung gebracht hatte, waren die Hoffnungen auf Zverev groß gewesen. Zumal der Druck auf Nadal riesengroß war.

Doch Zverev stand gegen den Weltranglisten-Ersten auf verlorenem Posten. Nadal war von Beginn an heiß auf das Spitzeneinzel und riss die Zuschauer in der imposanten Stierkampfarena bereits früh von den Sitzen. Nach gerade einmal 34 Minuten ging der erste Satz mit 6:1 an Nadal. Dem Spanier gelang auch zu Beginn des zweiten Abschnitts sofort ein Break. Zwar nahm Zverev ihm danach ebenfalls den Aufschlag ab und steigerte sich ein wenig. Aber zum 3:2 gelang Nadal wieder ein Break, nach 1:26 Stunden stand es 2:0 für den Mallorquiner. Nach seiner rund zehnwöchigen Pause wegen einer Verletzung am rechten Hüftbeuger war Nadal zwar noch ein Stück von seiner Topform entfernt. Doch weil Zverev nicht annähernd sein bestes Tennis spielte, geriet der zehnmalige French-Open-Champion auf seinem Lieblingsbelag zu keiner Zeit in Gefahr. 57 vermeidbare Fehler wies die Statistik am Ende für Zverev aus - viel zu viele. „Ich war einfach müde. Ich bin kein Roboter, sondern auch nur ein Mensch“, sagte der gebürtige Hamburger, der erst am Montagabend aus Miami in Valencia eingetroffen war. Die Zeitumstellung und der Belagwechsel, das sei etwas zu viel gewesen, sagte Zverev. „Und zudem habe ich gegen den besten Sandplatzspieler aller Zeiten gespielt.“

KOMMENTIEREN