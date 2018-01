Tennis: Herren-Finale der Australian Open mit Federer gegen Cilic live im TV und im Stream schauen

Tennis-Gigant Roger Federer – Der Schweizer steht am Sonntag (9.30 Uhr deutscher Zeit) in seinem 30. Grand-Slam-Finale! Im Herren-Finale der Australian Open kann der 36-Jährige gegen den sieben Jahre jüngeren Kroaten Marin Cilic seinen 20 Grand-Slam-Titel gewinnen und ist am Sonntag nach Erfolgen gegen Zverev-Bezwinger Chung Heun haushoher Favorit.