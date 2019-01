Australian Open: Djokovic schlägt Pouille locker - Jetzt Traum-Finale gegen Nadal

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat den französischen Underdog Lucas Pouille im Halbfinale der Australian Open in drei Sätzen geschlagen (6:0 6:2 6:2). "Ich habe den Glauben an mich selbst und das ist der Schlüssel", äußerte sich der Serbe direkt nach dem Spiel. Im Endspiel trifft "Nole" nun auf Rafael Nadal - ein echtes Traum-Finale. Der Spanier war bereits am Donnerstag mit 6:2, 6:4, 6:0 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas ins Endspiel gekommen.