Tennis-Sensation: Damen ziehen ohne Kerber ins Fed-Cup-Halbfinale ein

Anzeige

Nach ihrem Fed-Cup-Coup in Minsk tanzten die deutschen Tennis-Damen ausgelassen über den Platz. Auch ohne all ihre Stars gewann die stark ersatzgeschwächte Mannschaft des neuen Teamchefs Jens Gerlach beim Vorjahresfinalisten Weißrussland 3:2 und schaffte damit erstmals seit drei Jahren wieder den Sprung ins Halbfinale. Dort ist am 21. und 22. April Topfavorit Tschechien der Gegner. Dabei genießt die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes Heimrecht. Den entscheidenden dritten Punkt holten in Minsk am Sonntag Anna-Lena Grönefeld und Tatjana Maria in einem dramatischen Doppel. Das deutsche Duo setzte sich nach 2:29 Stunden mit dem fünften Matchball gegen Aryna Sabalenka und Lidziya Marozava 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 durch.

„Für solche Momente spielt man Tennis. Für sein Land zu spielen und dann so eine Partie zu gewinnen, das ist unbeschreiblich.“

Davis Cup: Die größten Erfolge der Geschichte Die Erfolgsgeschichte des deutschen Davis-Cup-Teams beginnt mit einer Sensation: 1985 erreicht die deutsche Mannschaft zum ersten Mal seit 1970 wieder ein Finale. Der erst 18 Jahre alte Boris Becker gibt in dieser Saison sein Davis-Cup-Debüt. Im Finale unterliegt die Mannschaft um Kapitän Wilhelm Bungert Schweden mit 2:3. Nur Becker siegt in seinen beiden Einzeln gegen Stefan Edberg und Mats Wilander. © imago Drei Jahre später der erste Triumph: 1988 gewinnt das deutsche Team um Carl-Uwe Steeb, Boris Becker, Eric Jelen und Patrik Kühnen den Davis Cup in Göteburg gegen Schweden. © imago In einem legendären Fünfsatzkrimi schlägt Carl-Uwe Steeb sensationell den damaligen Weltranglistenersten Mats Wilander 10:8, 6:1, 2:6, 4:6, 6:8 zum Auftakt. Und Becker gibt sich bei seinem Dreisatzerfolg gegen Edberg überhaupt keine Blöße: 6:3, 6:1 und 6:4. © imago Beckers Bilanz im Davis Cup ist ohnehin unglaublich: Von 41 Einzeln gewinnt er in seiner Karriere 38. Mit der Deutschland-Fahne jubelt Becker über den ersten deutschen Sieg im Tennis-Teamwettbewerb. © imago Und Deutschland gelingt 1989 das Unglaubliche: Wieder Schweden, wieder Finale, wieder der Davis-Cup-Titel – mit unveränderter Mannschaft: Carl-Uwe Steeb , Boris Becker, Eric Jelen und Patrik Kühnen spielen im Finale in Stuttgart. © imago Für die Entscheidung sorgt wieder Boris Becker. Der 22-Jährige, zu diesem Zeitpunkt schon vierfacher Grand-Slam-Sieger, schlägt Edberg und Wilander im Einzel – und zusammen mit Eric Jelen die Schweden Jan Gunnarsson und Anders Järryd im Doppel. © imago Am dritten Sieg in Folge scheitert das Team, das in den Folgejahren nicht nur vom Erfolg geküsst wird. 1992 beispielsweise muss Deutschland nach einer Erstrunden-Niederlage über Brasilien sogar gegen den Abstieg kämpfen. Erst 1993 kehrt der Pott wieder zurück nach Deutschland. Allerdings erstmals ohne Boris Becker. Michael Stich, Marc-Kevin Goellner und Patrik Kühnen sorgen stattdessen für den Triumph gegen Australien in Düsseldorf. © imago Legendär der Sieges-Jubel von Stich und Kühnen nach dem vorentscheidenden Punkt zum 2:1 im Doppel gegen Todd Woodbridge und Mark Woodforde. Es sollte bis heute der letzte Davis-Cup-Triumph Deutschlands bleiben. © imago Der absolute Tiefpunkt der jüngsten Geschichte folgt 2003: Zum zweiten Mal seit 1982 steigt das Team aus der Weltgruppe ab. Nach einer Niederlage gegen Weißrussland muss die Mannschaft um Rainer Schüttler den bitteren Gang in die Kontinentalzone I Europa/Afrika gehen. © imago Erst 2005 folgt die Erlösung für die deutschen Tennis-Fans. Mit einem Sieg über Tschechien steigt Deutschland um die Topstars Tommy Haas und Nicolas Kiefer wieder in die Weltgruppe auf – und ist seitdem nicht wieder abgestiegen. © imago Die deutsche Tennis-Zukunft trägt den Namen Zverev. 2017 spielt zum ersten Mal in der deutschen Davis-Cup-Geschichte mit Alexander und Mischa Zverev ein Brüderpaar gemeinsam für Deutschland. © imago

„Das ist ein unglaubliches Gefühl“, sagte Gerlach. „Es war so ein intensives Wochenende. Die Mädels haben es wahnsinnig gut gemacht.“ Doppelspezialistin Grönefeld war ebenfalls überwältigt. „Für solche Momente spielt man Tennis. Für sein Land zu spielen und dann so eine Partie zu gewinnen, das ist unbeschreiblich.“ Zuvor hatte Maria das deutsche Team am Sonntag durch ein 6:4, 5:7, 6:0 gegen Vera Lapko mit 2:1 in Führung gebracht. Danach musste sich Debütantin Antonia Lottner aber Sabalenka trotz einer starken Leistung 3:6, 7:5, 2:6 geschlagen geben. Am Samstag hatte Maria gegen Sabalenka in drei Sätzen verloren, Lottner in ihrem ersten Spiel für Deutschland überhaupt völlig unerwartet gegen die weißrussische Nummer eins Alexandra Sasnowitsch in zwei Sätzen gewonnen.

Deutschland ohne Kerber und Görges

Deutschland fehlten in der weißrussischen Hauptstadt neben Kerber und Görges auch Laura Siegemund, Carina Witthöft, Andrea Petkovic und Sabine Lisicki. Die DTB-Auswahl war deshalb als klarer Außenseiter angereist. Doch die Art und Weise, wie sich die Mannschaft vom ersten Tag an in Minsk präsentierte, war mehr als beeindruckend. Gerlach, der die Langzeit-Teamchefin Barbara Rittner abgelöst hat und bis dato nur Insidern ein Begriff war, gelang es trotz aller Absagen eine verschworene Gemeinschaft zu bilden. Das erwies sich auch im entscheidenden Doppel als Schlüssel zum Erfolg. Im ersten Satz lag das deutsche Duo zwei Mal mit einem Break vorne, gab den Durchgang dann aber doch noch im Tiebreak ab.

Waaaahnsinnn! 🇩🇪🎉 Was für ein Kampf! 💪💪 Danke an das komplette Team! ❤️ pic.twitter.com/E7LY2qQecB — Tatjana Maria (@Maria_Tatjana) February 11, 2018

Doch Gerlach sprach Grönefeld und Maria weiter Mut zu, aus der deutschen Box um Rittner gab es immer wieder Anfeuerungsrufe. So kämpften sich die Deutschen zurück in die Partie und schafften mit 7:5 den Satzausgleich. Im dritten Abschnitt gelang dem deutschen Duo dann ein schnelles Break, in der imposanten Tschyschouka-Arena wurde es nun erst einmal ruhiger. Zwar mussten Grönefeld und Maria danach so manchen kritischen Moment überstehen, doch sie behielten die Nerven und brachten das Spiel nach Hause. Der Rest war grenzenloser Jubel im deutschen Lager. Gegen die starken Tschechinnen, die den Fed Cup in den vergangenen vier Jahren drei Mal gewinnen konnten, werden im April aller Voraussicht nach auch Kerber und Görges wieder zur Verfügung stehen. Beide hatten auf die Partie in Minsk verzichtet, weil sie von diesem Montag an beim topbesetzten WTA-Turnier in Doha antreten. Gerlach dürfte dann anders als bei seinem Debüt also die Qual der Wahl haben. Denn auch Maria, Lottner und Grönefeld empfahlen sich für weitere Einsätze. Vor allem das Debüt von Lottner war beeindruckend. „Das hat sie sensationell gemacht“, lobte Gerlach die 21-Jährige.

KOMMENTIEREN