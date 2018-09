Tennis-Sensation: Titel-Favorit Roger Federer scheitert im Achtelfinale der US Open

Mit dem überraschenden Achtelfinal-Aus für Roger Federer ist bei den US Open in New York der erste Titel-Favorit gescheitert. Der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste aus der Schweiz unterlag im Achtelfinale in der Nacht zum Dienstag in New York dem australischen Außenseiter John Millman. Federer verlor 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7) gegen den Weltranglisten-55., der damit den größten Erfolg seiner Karriere feierte und an diesem Mittwoch im Viertelfinale auf Wimbledonsieger Novak Djokovic trifft.