Tennis: Williams, Stephans und Del Potro stehen im Viertelfinale der US Open

9. Platz - David Ferrer | Preisgeld insgesamt: 31.230.696 US-Dollar. Der Spanier wird seit dem Jahr 2000 in der Tennis-Weltrangliste aufgeführt. Seine größten Erfolge waren drei Siege beim Davis Cup. Bei den US Open 2018 trat "Ferru" das letzte Mal bei einem Grand-Slam-Turnier an. © Kanaris / Getty