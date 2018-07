Tennis: Wimbledon-Finale Angelique Kerber gegen Serena Williams live im TV und im Stream schauen

Für Angelique Kerber kann am Samstag ein Lebenstraum in Erfüllung gehen. Die 30-jährige Kielerin trifft im Wimbledon-Finale auf Serena Williams aus den USA. Erster Aufschlag im Tennis-Mekka von Wimbledon ist frühestens um 15 Uhr. Zuvor spielen Rafael Nadal und Novak Djokovic ab 14 Uhr noch um den Einzug in das Herren-Finale. Die Partie der beiden Superstars war am Freitag um 23 Uhr wegen der Nachtruhe unterbrochen worden.