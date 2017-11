Zverev gegen Federer live im TV und Live-Stream: Tennis-WM online schauen

Alexander Zverev gegen Roger Federer live bei der WM im TV, Livestream und Ticker: In London findet der Abschluss der Tennis-Saison statt. So könnt Ihr das Match des Deutschen live sehen.

Deutschlands neue Tennis-Hoffnung Alexander Zverev (20) träumt vom Finale am 19. November in der O2-Arena in London!

Der Hamburger bezwang den Kroaten Marin Cilic am Sonntagabend in drei Sätzen (6:4; 3:6, 6:4) und fordert nun keinen geringeren als Roger Federer. Die Nummer zwei der Weltrangliste schlug den US-Amerikaner Jack Stock mit 6:4 und 7:6 (7:4) relativ problemlos. „Ich bin froh, wieder dabei zu sein“, sagte der Schweizer vor dem Match Zverev gegen Federer am Dienstag (21 Uhr). Im letzten Jahr hatte Roger Federer den Abschluss des Tennis-Jahres verletzungsbedingt verpasst.

Alexander Zverev in Aktion. © Michel Euler/archiv

In der „Boris-Becker-Gruppe“ wurden der 19-fache Grand-Slam-Turniersieger Federer und der auf dem dritten Platz der Weltrangliste stehende Zverev auf Platz eins und zwei gelost. Alexander Zverev setzt in mehrerlei Hinsicht mit diesem Match neue Bestmarken. Er ist der jüngste Finalteilnehmer beim ATP-Final seit 2008 und zudem der erste Deutsche seit 2003, als Rainer Schüttler mit dabei war. Letzter deutscher Turniersieger war Boris Becker (1995), damals fand das Turnier noch in Frankfurt statt. Es war der dritte und letzte ATP-Turniererfolg für Becker.

Vor dem Match gegen Federer braucht sich Zerev vor dem 17 Jahre älteren Schweizer auf keinen Fall zu verstecken. Er gewann in diesem Jahr bereits fünf große Turniere, u. a. die Masters-Veranstaltungen in Rom und Montreal. Nur sein Gegner Federer mit sieben Turniersiegen und Rafael Nadal (31) waren erfolgreicher.

​Wie sehe ich Zverev gegen Federer im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele bei der ATP World-Series live und exklusiv. Die Übertragung des Matches Zverev gegen Federer läuft am Dienstag ab 21 Uhr bei Sky Sport 1 und HD.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Match Zverev gegen Federer bei der ATP World Tour über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Tennismatch Zverev gegen Federer bezahlen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Über Twitter seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Der offizielle Account des Tennisverbandes ATP hält euch während der Partie auf dem Laufenden.

