Testspiel gegen Spanien: Bundestrainer Löw setzt auf ter Stegen 

Im Test gegen Spanien in Düsseldorf (Freitag, ab 20.45 Uhr im Liveticker auf Sportbuzzer.de) wird er im Tor stehen: Barcelonas Keeper Marc-André ter Stegen genießt in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuers das vollste Vertrauen von Bundestrainer Joachim Löw. Der adelte den Confed-Cup-Sieger ter Stegen gestern in Düsseldorf regelrecht: "Seine ersten Spiele waren durchwachsen. Aber die letzten Spiele waren immer sehr gut. Er hat eine super Entwicklung in Barcelona genommen. Das sieht man an seinem Selbstbewusstsein und seinem veränderten Auftreten. Er ist gewachsen, spielt hervorragend mit und spielt eine super Saison", sagte Löw in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Spanier.