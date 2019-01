Nach dem unspektakulären 0:0 gegen NEC Nijmegen steht für Hannover 96 nun das zweite Testspiel im Trainingslager in Marbella an. Der Gegner: SV Zulte Waregem, belgischer Erstligist und zweifacher Pokalsieger. Einen der beiden Pokalsiege feierte sogar ein alter Bekannter der "Roten" mit den Belgiern. Babacar Gueye. Ein halbes Jahr war der Ex-96-Stürmer, der die Schuhe inzwischen für den SC Paderborn schnürt, an Waregem ausgeliehen.

Verzichten muss 96 auf den angeschlagenen Nicolai Müller, der Neuzugang ist am Dienstag am Knie behandelt worden. Youngster Soto steht dafür nach starker Marbella-Woche in der Startelf. Der 18-Jährige stürmt mit Wood und Bebou. Walace nimmt zunächst auf der Bank Platz, gemeinsam mit Brasilien-Kollege Felipe.

Das ist die Startelf für das Testspiel gegen Zulte Waregem:

Esser - Akpoguma, Anton (C), Wimmer - Sorg, Albornoz - Schwegler, Bakalorz - Soto, Bebou, Wood

Wie schon das Testspiel gegen NEC Nijmegen wird auch die Partie gegen den belgischen Erstligisten im kommentierten Livestream übertragen.