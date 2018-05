Testspiel-Trick: Joachim Löw stellt Manuel Neuer ins Tor der U20

70 Minuten Volldampf für die WM: Mit einem Trick hat Manuel Neuer am Mittwoch im Trainingslager von Eppan weiter daran gearbeitet, sein Nummer-eins-Ticket für das Turnier in Russland zu ziehen. Im zweiten Test gegen die deutsche U20 stand er nicht im Tor der Startruppe von Bundestrainer Joachim Löw – sondern im Kasten des Nachwuchsteams. Ziel der Aktion: Er sollte mehr unter Beschuss genommen werden als es auf der anderen Seite passiert wäre. 0:2 verlor die U20 von Trainer Frank Kramer mit ihrem „Leihkeeper“ - die Tore erzielten Thomas Müller (Elfmeter) und Julian Draxler.

Löws Assistenztrainer Thomas Schneider erklärt, wie Neuer, der nach Mittelfußbruch monatelang hatte pausieren müssen und mittlerweile wieder voll trainiert, sich geschlagen hat: „Er hat 70 Minuten gespielt, einiges aufs Tor bekommen und gute Paraden gezeigt." Kramer schwärmt: "Wir wollten zu Null spielen. Das Ziel haben wir verfehlt (lacht). Aber ich konnte bei Neuer nicht erkennen, was in den letzten acht Monaten war. Sehr beeindruckend.“

Ist es damit schon klar, dass Neuer als Nummer eins nach Russland fährt? Schneider: „Es war ein Schritt. Wir schauen von Tag zu Tag. Wenn alles läuft wie bisher, wird er am Sonnabend beim Test in Österreich spielen. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter.“

Dass die Situation für Marc-André ter Stegen, der in Barcelona eine überragende Saison gespielt hat und sich bei der WM hinter Neuer einreihen müsste, schwer ist, erkennt auch Schneider: „Aber allein der Name Manuel Neuer und sein Spiel – er ist in allen Bereichen komplett. Das ist keine glückliche Situation für Marc. Aber wenn man einen Torhüter hat, der so gut ist, muss man ihm so lange wie möglich die Tür offen halten.“ Nationalspieler und Bayern-Kollege Niklas Süle über Neuer: "Ich habe schon aus der Wäsche geguckt, als er wieder anfing zu trainieren. Das ist beeindruckend. Er hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Er ist ganz wichtig für uns."