Der FC Bayern muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Thiago verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat sich der 27-Jährige beim 2:1 im DFB-Pokal gegen den SV Rödinghausen das vordere Außenband sowie die Gelenkkapsel im rechten Sprunggelenk gerissen. Dies ergab eine Untersuchung nach der Rückkehr aus Osnabrück.

Der spanische Nationalspieler musste am Dienstagabend in der 75. Minute ausgewechselt werden Für ihn kam Serge Gnabry in die Partie. Mit dem Ausfall von Thiago verschärft sich die personelle Lage beim FC Bayern weiter. Im Pokal fehlten bereits die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Kingsley Coman sowie die leicht angeschlagenen Jérôme Boateng, James Rodríguez, Arjen Robben, Mats Hummels und Ersatztorwart Sven Ulreich.