Thilo Kehrer patzt bei PSG-Debüt: Elfmeter verursacht, zur Pause ausgewechselt

Pannen-Debüt für Thilo Kehrer im ersten Spiel für Paris St.-Germain: Der ehemalige Schalker verursachte am Samstag in seinem ersten Spiel für den französischen Meister einen Foulelfmeter, dennoch siegte PSG gegen SCO Angers mit 3:1 (1:1). Erst kürzlich verpflichtete Paris den 21-Jährigen für 37 Millionen Euro von Schalke 04.

AS Monaco © AS Monaco

AS Rom © AS Rom

In welchen Trikots kämpfen die internationalen Topstars in der Saison 2018/19 um die großen Titel? Der SPORTBUZZER zeigt die Heimtrikots der Top-Teams aus England, Spanien, Italien und Frankreich! © imago/Getty/Montage

Auswechslung in der Pause

Tuchel hatte Kehrer von Beginn an in der Defensive aufgeboten. Neun Minuten nach der Führung durch Cavani traf der 37 Millionen Euro teure Zugang beim Abwehrversuch im eigenen Strafraum einen Gegenspieler. Den Elfmeter verwandelte Thomas Mangani für den Außenseiter zum zwischenzeitlichen 1:1. Nach der Pause wurde Kehrer ausgewechselt. Ihn ersetzte Stanley Nsoki. Nationalspieler Julian Draxler kam erst in der 85. Minute in die Partie.