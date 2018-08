AS Monaco © AS Monaco

Bayern forderte für den Innenverteidiger rund 50 Millionen. Zudem hätten die Gehaltsforderungen Boatengs jene von Kehrer deutlich übertroffen. Laut Bild verdient Kehrer künftig rund fünf Millionen bei PSG. Boateng hätte pro Saison wohl in etwa das Dreifache eingestrichen. Für die Pariser sicher ein nicht zu verachtender Punkt. Schließlich steht der Klub aufgrund des Financial Fairplay unter Druck.

Kehrer ist vielseitiger, jünger und geduldiger

Nicht die einzigen Argumente für Kehrer. In der vergangenen Saison kam der Schalker auf vier verschiedenen Positionen zum Einsatz. Er kann in der Abwehr zentral oder außen spielen und auch ins Mittelfeld vorrücken. Boatengs Ausflüge von seiner angestammten Position in der Innenverteidigung liegen bereits länger zurück. Zudem ist der 21-jährige Kehrer rund acht Jahre jünger als der Bayern-Profi und in seiner Entwicklung erst am Anfang. Dies dürfte es Tuchel auch leichter machen, das Pariser Starensemble zu führen. Während Boateng Ansprüche auf einen Stammplatz gehabt hätte, dürfte sich Kehrer zunächst mit einem langsamen Aufbau begnügen.