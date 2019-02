IOC-Präsident Thomas Bach spricht im SPORT BUZZER-Interview über die Zukunft der Olympischen Spiele und seinen Traum davon, die Veranstaltung in einer deutschen Stadt zu erleben. Zudem äußert sich der 65-Jährige über die Entwicklung des Fußballs und spricht dabei eine deutliche Warnung aus. „Es wird für den Fußball darauf ankommen, seine Verwurzelungen in der Bevölkerung zu bewahren, dass nicht der Schritt gemacht wird zum reinen Unterhaltungsgeschäft. Dass es Sport bleibt im besten Sinne. Das Rad sollte nicht überdreht werden“, sagte der Top-Funktionär.

Bach, der bis 2021 als IOC-Boss gewählt ist und die Möglichkeit hätte, sich für eine weitere vierjährige Amtsperiode zur Wahl zu stellen, will nach den Sommerspielen im kommenden Jahr über seine eigenen Zukunftspläne entscheiden. Sein größter Wunsch wird allerdings in jedem Fall nicht in seine Amtszeit fallen: „Ich wünsche mir sehnlichst Olympische Spiele in Deutschland. Was kann es Schöneres geben, als Olympische Spiele in seinem Heimatland? Es wird leider nicht mehr während meiner Amtszeit passieren, aber das würde der Freude, sie hier zu sehen, keinen Abbruch tun. Vielleicht wäre die Freude sogar noch größer, wenn ich ein solches Ereignis ganz gelassen erleben könnte.“