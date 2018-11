Thomas Berthold teilt gegen Stuttgart-Sportvorstand Michael Reschke aus: "Wo will der VfB eigentlich hin?"

Berthold: "Korkut hatte von Anfang an keinen großen Vertrauensbonus"

Vor allem die fehlende klare Linie der Verantwortlichen hat bei Berthold Fragezeichen hinterlassen. "Wo will der VfB eigentlich hin? Wofür steht er? Wie will er Fußballspielen? Mir fällt das ehrlich gesagt nichts ein", so der 53-Jährige. Zur Entlassung von Weinzierl-Vorgänger Tayfun Korkut fällt dem Ex-Profi hingegen einiges ein. Die Art und Weiße, wie die Beurlaubung des Trainers zustande kam, ist nicht nach Bertholds Geschmack: "Korkut hatte von Anfang an keinen großen Vertrauensbonus. Ich frage mich: Warum musste man dann noch seinen Vertrag verlängern? Auch das passt zur nicht vorhandenen Philosophie des Vereins."