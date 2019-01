Neuer Vertrag: ARD bindet Thomas Hitzlsperger langfristig als TV-Experten

Per Mertesacker: „Wat wollen'se von mir hören?“ Na, klare Kante vom Weltmeister! Seit Beginn der Saison 2018/2019 analysiert „Merte“ für den Streamingdienst DAZN die Champions League. „Ich werde sicherlich auch mal anmoderieren oder vor der Fankurve stehen“, versprach der 34-Jährige vor der Premiere am 18. September 2018 auf Schalke - und hielt Wort. ©

Der 36-Jährige trat nach dem überraschenden Aus von Mehmet Scholl beim Confederations Cup 2017 die Nachfolge des Ex-Bayern-Stars an - war aber nicht dauerhaft im Einsatz, sondern trat nur sporadisch als TV-Experte auf, unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Seit 2017 ist "The Hammer", wie er während seiner aktiven Zeit in der Premier League genannt wurde, beim Bundesligisten VfB Stuttgart ein ehrenamtliches Präsidiumsmitglied.