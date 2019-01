Thomas Müller über seine Zukunft beim FC Bayern: "Ich kann keine Versprechen abgeben"

Der FC Bayern München ohne Thomas Müller wäre kaum vorstellbar. Bereits kurz nach der Jahrtausendwende wechselte der damals zehnjährige Jungspund von seinem Heimatverein TSV Pähl in die D-Jugend des deutschen Rekordmeisters. Hier bei den Roten wurde er siebenmal deutscher Meister, viermal DFB-Pokalsieger, gewann die Champions League und avancierte zum Nationalspieler. Er gehörte zu den Bayern-Stars, die 2014 in Brasilien den WM-Pokal in die Höhe recken durften.

Der Vertrag von Thomas Müller hat noch Bestand bis Juni 2021. Doch wie geht es für den Offensivspieler danach weiter? Wird er weitere Jahre dranhängen oder seine Karriere bei einem anderen Verein ausklingen lassen. Im Sky-Interview im Vorfeld des Bayern-Spiels gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr) hielt sich Müller hinsichtlich dieser Fragen bedeckt: "Natürlich ist es so, dass ich bei Bayern München verwurzelt bin, mit Bayern schon große Erfolge gefeiert habe, mit Bayern auch noch große Erfolge feiern will. Aber ich kann weder in die Zukunft schauen noch irgendwelche Versprechen abgeben. Man wird sehen, was in den nächsten Jahren passiert."

Thomas Müller lobt den BVB für dessen Effizienz

Aktuell haben für den 29-Jährigen allerdings auch andere Dinge Vorrang, etwa der Kampf um die Meisterschaft, den die Münchener noch längst nicht aufgegeben haben. Aktuell befinden sie sich in Lauerstellung, sechs Punkte trennt den Tabellenzweiten von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Ein Spaziergang wird der Weg zum Titel allerdings nicht, wie Müller bestätigt: "Sie können erfrischenden Fußball spielen, aber sie haben eben auch in diesen Spielen, die sie gewonnen haben - auch knappe Spiele - eben auch einen Fußball gespielt, der zu Ergebnissen führt."

Auch wenn der BVB in der Bundesliga aktuell das Maß aller Dinge ist, zeigt sich der Weltmeister von 2014 mit der Entwicklung der Bayern in den kommenden Wochen zufrieden, in denen sich der Klub laut Müller deutlich konsequenter und als Mannschaft sehr präsent auf dem Platz gezeigt habe. Mit dieser Energie, die man am Freitag gegen Hoffenheim gezeigt habe, möchte man natürlich jetzt weitermachen.

