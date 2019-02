Thomas Müller: Einspruch abgewiesen! FC Bayern gegen Liverpool ohne den Weltmeister

Müller traf Ajax-Spieler Tagliafico mit einem Tritt am Kopf

Müller hatte beim 3:3 im Dezember in Amsterdam Ajax-Profi Nicolas Tagliafico bei einem unbeabsichtigten Tritt am Kopf getroffen. Anschließend war der Weltmeister in die Kabine der Holländer gegangen und wollte sich bei Tagliafico entschuldigen - doch der war gar nicht mehr da. Bayerns Trainer Niko Kovac sprach nach dem Spiel von einer "glasklaren Roten Karte. Er hätte mit dem Gegner rechnen müssen."

Die Bayern treten am 19. Februar zunächst in Liverpool an. Das entscheidende Rückspiel findet am 13. März in München statt.