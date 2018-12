Horror-Foul von Thomas Müller: FC-Bayern-Star sieht Rot gegen Ajax - So reagiert das Netz

Brutales Foul von Thomas Müller: Der deutsche Star des FC Bayern München hat im Gruppen-Finale gegen Ajax Amsterdam die Rote Karte gesehen und ist vom Platz geflogen. Der 29-Jährige traf Ajax-Spieler Nicolás Tagliafico mit dem Fuß am Kopf - eine Horror-Szene. Beim Stand von 1:1 in der 75. Minute musste Müller vorzeitig duschen gehen. Danach erkämpfte sich der FC Bayern noch ein 3:3.

Der FC Bayern beendet ein lange ausgeglichenes und in der Schlussphase vogelwildes Spiel gegen Ajax Amsterdam mit 3:3 - als Gruppensieger. Die Noten der Bayern-Stars findet ihr in der Einzelkritik. ©

Was war passiert? Müller will einen langen Pass annehmen und fliegt mit seinem Bein zum Ball - übersieht dabei aber Tagliafico, der den Ball köpfen will. Auch der Argentinier in Ajax-Diensten sieht den fliegenden Müller nicht. Dann folgt ein übler Crash. Der Bayern-Star trifft Tagliafico mit dem Stollen direkt am Kopf. Der Ajax-Spieler erleidet eine Platzwunde und muss auf dem Platz behandelt werden. Er konnte aber weiterspielen. Müller sieht eine glatte Rote Karte