Thomas Müller fordert vor Schweden-Kracher: Schluss mit der Miesmacherei!

Endlich Ruhe und weniger schlechte Stimmung. Das wünscht sich Thomas Müller vor dem "WM-Endspiel" der Nationalmannschaft am Samstag gegen Schweden. Der Offensivspieler des FC Bayern äußerte sich am Mittwochmittag auf der DFB-Pressekonferenz in Sotschi zur aktuellen Stimmung im und rund um das DFB-Team - dabei richtete er einen Appell an Medienvertreter und Fans.

"Man hat in Deutschland selten das Gefühl, dass man gepusht oder unterstützt wird. Ich wünschte mir, das es ein bisschen weniger ins Persönliche geht und wir gemeinsam positiv nach vorne blicken", sagte der 28-Jährige.

Und weiter: "Aber wir sind selbstkritisch genug, haben noch zwei richtig dicke Aufgaben in der Gruppe vor uns (erst gegen Schweden, dann geht es gegen Südkorea; Anm. d. Red.). Aber wir werden diese Spiele sicher nicht gewinnen, wenn wir uns auffressen."