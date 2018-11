Anzeige

Wenn jemand vor einigen Jahren Thomas Müller prophezeit hätte, dass er im November 2018 beim Klassiker Deutschland gegen die Niederlande auf Schalke sein 100. Länderspiel für die Nationalmannschaft bestreiten kann, hätte der Offensivallrounder vermutlich sofort unterschrieben. Müller hätte wohl sein spitzbübisches Lächeln aufgesetzt und einen seiner Sprüche rausgehauen. Vielleicht in etwa so: „Wer weiß, ob ich dann überhaupt noch lebe?“ Oder: „100 Länderspiele für Deutschland? Nicht schlecht für einen, der eigentlich kein Fußball spielen kann, oder?“

Deutschland-Einzelkritik gegen Russland: Die DFB-Elf in Noten Das war ein lockerer Sieg für Deutschland. Die DFB-Elf gewinnt das Testspiel gegen Russland verdient. Alle Deutschland-Spieler hier in der Einzelkritik mit Noten. © Verwendung weltweit Manuel Neuer: Der Bayern-Keeper ist vornehmlich als Fußballer gefragt, kann es, wie alle wissen, mit rechts und links. NOTE 3 © 2018 Getty Images Antonio Rüdiger: Furchteinflößender Mann, kompromisslos wie die Försters und Kohlers der deutschen Verteidiger-Historie. NOTE 2 © 2018 Getty Images Niklas Süle: Siehe Rüdiger. Verliert keinen erwähnenswerten Zweikampf. Dazu eiskalt vorm Tor. NOTE 2 © 2018 Getty Images Thilo Kehrer: Klasse-Pass in die Tiefe vorm 1:0, immer auf Sendung im rechten Mittelfeld. NOTE 2 © 2018 Getty Images Matthias Ginter: Der Gladbacher hat seine rechte Abwehrseite. Spielt, was er kann. Nicht mehr, nicht weniger. NOTE 3 © imago/Matthias Koch Jonas Hector: Der Kölner verliert selten bis nie einen Ball, bleibt bei Löw aufgrund seiner Stoik und Zuverlässigkeit ein Faktor. Muss verletzt runter. NOTE 3 © 2018 Getty Images Joshua Kimmich: Ecken von links sind nicht so doll, seine erste von rechts führt zum 2:0. Will jeden Ball, kann mit nahezu jedem etwas anfangen. NOTE 2 © 2018 Getty Images Leroy Sané: Manche stoßen sich an seiner Körpersprache. Nonsens, der Schutzbefohlene von Pep Guardiola kann sensationell kicken und zeigt das in Leipzig. NOTE 2 © 2018 Getty Images Kai Havertz: Erlebt einen erquicklicheren Tag als in der Vorwoche beim 0:3 in Leipzig. Klasse am Ball, selbstbewusst effektiv. NOTE 2 © imago/Schüler Serge Gnabry: Bei den Bayern nahezu unverzichtbar und auch bei Löw neuerdings und verdienter Maßen eine Waffe. Unwiderstehlich, zupackend, treffend. NOTE 2 © 2018 Getty Images Timo Werner: Geht immer wieder ab wie Schmidts Katze, wählt mit Ball nicht immer die beste Lösung. Gut: Macht Räume für die Kollegen frei. NOTE 3 © 2018 Getty Images Jonathan Tah: Kommt für Rüdiger und löst seinen Job ähnlich unaufgeregt. NOTE 3 © imago/Matthias Koch Julian Brandt: Was der Supertechniker macht, hat Hand und Fuß. Schrecklich viele Szenen hat der Leverkusener nach seiner Einwechslung nicht mehr. Ohne Note © imago/Matthias Koch Sebastian Rudy: Der Schalker ist noch nicht im Zenit seines Könnens, fällt weder auf noch ab. Ohne Note © imago/Matthias Koch Nico Schulz: Muss wegen einer Hector-Verletzung ran. Macht sein Ding. Ohne Note © imago/Schüler Thomas Müller: Darf die letzte Viertelstunde für Serge Gnabry ran. Ohne Note © imago/Schüler Leon Goretzka: Kommt spät für Leroy Sané - ohne Note © imago/Schüler

Nun ist es in der Tat so, dass der Bayern-Star am Montag in Gelsenkirchen sein Dienstjubiläum feiern kann. Und als er nach dem 3:0-Sieg gegen Russland in Leipzig damit konfrontiert wurde, huschte ihm natürlich ein Grinsen übers Gesicht. Doch seine Worte klangen ungewohnt ernst: „Es ist eine Zahl, auf die geschaut wird. Mir persönlich ist das Sportliche wichtiger“, sagte er unmüllerisch trocken. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Müller hat gerade ganz andere Sorgen.

Gnabry, Sané, Havertz und Brandt erhalten den Vorzug

Auch gegen den WM-Viertelfinalisten Russland musste er zunächst auf der Bank Platz nehmen. Die schwarz-weiße Ringelmütze hatte er tief ins Gesicht gezogen. Müller sah, wie die neue, junge, wilde Offensivreihe im DFB-Team die Russen in der ersten Halbzeit aufmischte und eine lockere 3:0-Führung herausspielte. Beim 1:0 legte Serge Gnabry für Leroy Sané auf. Das 2:0 von Niklas Süle hatte Joshua Kimmich per Ecke vorbereitet. Und den letzten Treffer erzielte Gnabry nach herrlichem Pass von Kai Havertz. Es war – wohl auch für Müller – wirklich schön mitanzusehen, was dort geboten wurde. Als er dann selbst in der 73. Minute ins Spielgeschehen eingreifen durfte, war die Partie längst gelaufen. Müller verstolperte gleich den ersten Ball, seine wenigen Aktionen wirkten – bis auf eine Hackenvorlage für Julian Brandt – unglücklich. Wie zuletzt so häufig. Es scheint, als verkomme der 29-Jährige langsam, aber sicher zum Auslaufmodell im Nationalteam.

Auch wenn Joachim Löw immer, wenn er auf seinen kommenden Jubilar angesprochen wird, dessen ungebrochene Bedeutung für die Mannschaft hervorhebt, klingt es anders, als noch vor einigen Jahren. „Thomas Müller hat sich vielleicht zuletzt nicht so gezeigt. Aber er ist ein Antreiber, der viel mit den jungen Spielern spricht. Von daher ist Thomas weiter absolut wichtig.“ Als Anführer, als Ansprechpartner, als Gute-Laune-Onkel. Aber gilt das auch noch für sportliche Belange?

Das sagt Thomas Müller über seine Reservistenrolle

Müller selbst sagt: „Ich habe mit dem Trainer ein absolut gutes Verhältnis. Ich glaube, er weiß um meine Wichtigkeit. Das betont er auch intern in der Mannschaft. Auch weil ich immer versuche, meine Mitspieler zu pushen. Bei mir steht immer die Mannschaft an vorderster Stelle.“ Womit er unbestritten recht hat. Es ist sein einwandfreier Charakter, der ihn als Teamplayer auszeichnet.

DFB-Offensive überzeugt gegen Russland: 'Kleine Mopeds da vorne'

Aber auf dem Platz sind inzwischen andere Qualitäten gefragt, die nicht unbedingt zu seinen Stärken zählen: Tempo, Dribblings, Zweikampfhärte. Müller war hingegen immer ein Schlitzohr. Der Mann, der aus wenig viel machte. Mit einem feinen Gespür dorthin zu gehen, wo es brannte. Garniert mit einem Torriecher.