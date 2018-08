Thomas Müller über Rücktritt von Mesut Özil: "Sollten Diskussion endlich beenden"

Erst Manuel Neuer - jetzt Thomas Müller: Nach dem WM-Aus und dem aufsehenerregenden Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft hat sich nun der nächste Spieler des FC Bayern zur Thematik geäußert und die Medien hart kritisiert. Vor allem in der Aufarbeitung der Affäre um die Fotos von Özil und Teamkollege Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan seien viele Fehler begangen worden: "Die Debatte wurde von außen immer wieder befeuert. Protagonisten von allen Seiten haben keine glückliche Rolle abgegeben. Ist eine heuchlerische Diskussion, die auch von Medien getragen wurde, um Auflage zu haben", sagte der 28-Jährige am Freitag im Trainingslager des FC Bayern in Rottach-Egern.