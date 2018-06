Thomas Müller über WM-Aus: „Quittung für Störfeuer von außen“

Am Tag danach stellt sich eine ganze Fußball-Nation die eine Frage: Warum ist Deutschland in der WM-Vorrunde ausgeschieden? Woran hat es gelegen? Nicht nur Fans und Verantwortliche beschäftigen sich mit der peinlichen und historischen Blamage. Immerhin hatte es seit 1938 kein so frühes Aus bei einer WM mehr gegeben. Bundestrainer Joachim Löw lässt seine Zukunft offen.