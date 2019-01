Transfer-Angriff auf BVB? PSG-Trainer Thomas Tuchel: Dieser Spieler ist „interessant“

Thomas Tuchel und Borussia Dortmund : Das Arbeitsverhältnis zwischen Trainer und Verein hielt nur knapp zwei Jahre. Am Ende musste Tuchel den Klub verlassen , als amtierender DFB-Pokal-Sieger und mit einer hervorragenden Bilanz von 69 Siegen in 107 Pflichtspielen. Seit Sommer 2018 trainiert Tuchel nun den französischen Topklub Paris Saint-Germain – und will laut Medienberichten jetzt einen ehemaligen Weggefährten verpflichten: Julian Weigl . Der Mittelfeldspieler ist beim BVB aktuell nur Ersatz. Im französischen Fernsehen hat Tuchel zu den Gerüchten Stellung bezogen.

PSG-Trainer Thomas Tuchel über BVB-Profi Weigl: „Julian ist immer noch interessant“

Tuchel sagte dem Sender RMC Sport: „Julian ist immer noch interessant.“ Französische Medien spekulierten zuletzt, dass Tuchel den 23 Jahre alten Weigl als Ersatz für Adrien Rabiot verpflichten wolle. Der defensive Mittelfeldstar Rabiot ist bei PSG in Ungnade gefallen – und kann sich einen neuen Klub suchen. Sollte Rabiot wechseln, wäre BVB-Edelreservist Weigl wohl die erste Alternative auf der Sechserposition. Ausführlich über den Dortmunder wollte sich Tuchel aber nicht äußern: „Ich darf nicht darüber sprechen. Er war mein Spieler und wir haben zusammengearbeitet. Julian hat für uns in Dortmund sehr gut gespielt, aber er ist immer noch deren Spieler“, sagte Tuchel weiter.

Neuer Bericht über Weigl: PSG mit Leihe, um Kosten zu sparen?

Weigl absolvierte in dieser Saison erst acht Pflichtspiele in drei Wettbewerben. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf rund 22 Millionen Euro geschätzt. Sollte der BVB doch zu einem Weigl-Transfer nach Paris bereit sein, dürfte die tatsächliche Ablöse wegen des noch bis 2021 laufenden Vertrags wohl höher ausfallen. Zuletzt wurde laut Sky-Infos bei PSG auch über eine Leihe nachgedacht. Demnach soll der Transfer von Mittelfeldspieler Idrissa Gueye vom FC Everton (30 Millionen Euro) Vorrang haben. Wegen des Financial Fairplays käme so nur eine Leihe infrage.