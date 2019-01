Thomas Tuchel mit Paris Saint-German im Pokal nach Treffer von Julian Draxler weiter

Paris Saint-Germain zieht im französischen Pokal in die nächste Runde ein. Die Mannschaft von Thomas Tuchel tat sich lange beim Fünftligisten GSI Pontivy schwer, gewann am Ende aber doch deutlich mit 4:0. Einen Treffer dabei erzielte Nationalspieler Julian Draxler. Nationalmannschaftskollege Thilo Kehrer stand ebenfalls in der Startelf.