Entscheidung bei PSG: Tuchel setzt auf Areola - Buffon muss vorerst auf die Bank

In einer französischen Sportsendung des Kanals RMC sagte PSG-Trainer Tuchel nun: "Ich habe zu Alphonse schon gesagt bevor Gigi verpflichtet wurde, dass er aus meiner Sicht in der Pole Position ist, um Nummer eins zu sein bei seinem Jugendverein." Er fügte jedoch noch hinzu, dass seine Entscheidung "noch nicht definitiv" sei. Während des Interviews, in dem Tuchel die Fragen auf deutsch per Dolmetscher beantwortete, lobte der Ex-BVB-Coach Areolas Einstellung: "Ihm bedeutet PSG sehr viel. Er will es unbedingt bei diesem Klub schaffen. Das ist eine Situation, die wir respektieren müssen. Diese Spieler sollen die Seele und das Herz von PSG verkörpern."