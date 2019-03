Weltmeister Kylian Mbappé hat Frankreichs Meister Paris St. Germain mit einem Doppelpack den nächsten Sieg in der Ligue 1 gesichert. Dank zweier Tore des 20 Jahre alten Stürmers (59., Handelfmeter und 87.) drehte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel einen 0:1-Rückstand bei Abstiegskandidat SM Caen am Samstag noch zu einem 2:1 (0:0). Zuvor hatte Casimir Ninga den Außenseiter gegen den Tabellenersten in Führung gebracht (56.).

Die Pariser Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer und den eingewechselten Julian Draxler hatte zuvor zahlreiche Chancen auf die Führung vergeben. Für das Star-Ensemble war es vier Tage vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester United der nächste Schritt zum Titel in der Liga. Die Tabelle führen die Pariser mit 20 Zählern Vorsprung auf OSC Lille an, in der Königsklasse hatte das Team das Hinspiel 2:0 in Manchester gewonnen.